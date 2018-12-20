РИАМО - 20 дек. Власти столицы установили тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение на 2019-2024 годы, их индексация будет проходить 1 июля ежегодно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Департамент экономической политики и развития города Москвы установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019-2024 годах», - уточняется в сообщении.

Практика утверждения тарифов на коммунальные услуги для населения на пятилетний период в Москве применена впервые. Их индексация будет происходить 1 июля ежегодно. Исключением станет только 2019 год, для которого индексация коммунальных тарифов будет произведена не только с 1 июля, но и с 1 января. Такая мера обусловлена изменением ставки НДС.

Сейчас ставка тарифа на отопление равна 2279 рублям 95 копейкам за гигакалорию (Гкал). Среднегодовой рост тарифа до 2024 года будет равен 2,31%. С 1 января 2019 года тариф увеличится на 1,7%и составит 2318 рублей 59 копеек.

«Тариф на горячее водоснабжение в настоящее время равен 188 рублям 53 копейкам за кубический метр. Среднегодовой рост тарифа до 2024 года составит 2,95%. С 1 января 2019 года он увеличится на 1,7% и составит 191 рубль 73 копейки за кубический метр»,- добавляется в материале.

Тариф на питьевую воду (холодное водоснабжение) сейчас равен 38 рублям 06 копейкам за кубический метр. Среднегодовой рост тарифа до 2024 года составит 3,62% (1 рубль 51 копейка). С 1 января 2019 года он увеличится на 1,7% и составит 38 рублей 70 копеек за кубический метр.

Тариф на водоотведение в настоящее время равен 27 рублям 01 копейке за кубический метр. Среднегодовой рост тарифа до 2024 года составит 4,12% (1 рубль 23 копейки). С 1 января 2019 года он увеличится на 1,7% и составит 27 рублей 47 копеек за кубический метр.

В предстоящем году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.