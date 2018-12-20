РИАМО - 20 дек. С начала 2018 года на территории Подмосковья в систему «Безопасный регион» интегрировали более 12 тысяч новых камер видеонаблюдения, это в полтора раза больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«По состоянию на конец 2018 года общее количество видеокамер на территории Подмосковья, работающих в системе «Безопасный регион», превысило 27 тысяч», - говорится в сообщении.

Видеокамерами оборудуют места массового пребывания людей: парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты – детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, многофункциональные центры.

В 2018 году была активизирована работа по установке видеокамер на территории жилых массивов – во дворах, на входных группах в подъезды, на детских площадках. Охват видеонаблюдением этих территорий позволяет значительно расширить жизненное пространство, где жители Московской области могут чувствовать себя защищенными, отмечается в материале.

«Безопасный регион» - это централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации.