РИАМО – 20 дек. Представители структурных подразделений администрации Химок проверяют реализацию региональных программ по благоустройству в горокруге, выезды в микрорайоны проходят регулярно, говорится в сообщении пресс-службы администрации Химок.

Главная цель таких мероприятий – общение с жителями, своевременное выявление и устранение недостатков. В этот раз представители администрации проверили качество реализации региональных программ в доме №4 по Юбилейному проспекту.

«Мы разработали план мероприятий по реализации программ благоустройства. Вместе с жителями мы будем прорабатывать пути решения различных вопросов. Мы всегда на связи с нашими жителями, регулярно проводим встречи и выезды», – сказал заместитель главы администрации городского округа Химки Виталий Турчанинов.

Участие в рейдах принимают также представители территориальных управлений микрорайонов и жители.

«Администрация идет на диалог с жителями. Мы готовы вносить свои предложения по теме благоустройства. Очень надеемся, что нас услышат», – сказал житель городского округа Химки.

По итогу обхода территории будет сформирован протокол, в котором зафиксируют все проблемные моменты, а также сроки устранения недостатков. Такие рейды пройдут во всех микрорайонах муниципалитета.