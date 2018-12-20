РИАМО - 20 дек. Специалисты Московского областного онкологического диспансера в Балашихе провели в 2018 году более 1,2 тысячи операций в сфере высокотехнологичной медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Основными направлениями высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) являются - педиатрия и онкология, травматология и ортопедия, гинекология и офтальмология, лечение тяжелых ожогов, трансплантация тканей и органов, а также различные виды хирургии.

«Например, специалисты Московского областного онкологического диспансера в Балашихе проводят операции по ВМП по девяти видам в 11 онкоотделениях. Все операционные оснащены электрохирургическими аппаратами, анестезиологическим оборудованием и мониторами, системами согревания растворов, транспортными аппаратами ИВЛ», - говорится в сообщении.

В 2018 году таких операций проведено уже более 1,2 тысячи, а возраст самого пожилого пациента, оперированного в учреждении, составил 97 лет.

«Лечение заболеваний с использованием новых методов, сложных и уникальных технологий и современного оборудования является частью ВМП. Данная терапия позволяет свести к минимуму риск для жизни и здоровья пациента», - отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, сегодня в регионе высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить в 21 медицинском учреждении, среди них: МОНИИАГ, МОНИКИ, Подольская клиническая больница, областной онкодиспансер в Балашихе и другие.