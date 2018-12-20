РИАМО - 20 дек. В Подмосковье и Москве 23 декабря ожидается метель, скорость ветра усилится до 12-17 метров в секунду, в начале новой недели в регионе ожидается похолодание, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Облачная погода со снегом ожидается в регионе 21 декабря. Ночью температура составит минус 16-9 градусов, днем столбики термометров покажут минус 10-5 градусов. Скорость ветра достигнет 6-11 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица. 22 декабря ожидаются снег и повышение температуры. Ночью будет минус 12-7 градусов, в Москве – минус 7-2. Скорость ветра будет такой же, на дорогах местами гололедица.

«В воскресенье, когда циклон будет проходить южнее Москвы в направлении на Поволжье, сохранится снежная погода, при усилении ветра до 12-17 метров в секунду возможна метель. Температура повысится и будет составлять в течение суток в Москве минус 4-2 градуса, по области - минус 7-2 градуса», — говорится в сообщении.

В начале новой недели температура снова понизится.