РИАМО – 20 дек. В городском округе Ивантеевка завершили строительство очередного жилого дома группы компаний «СУ-155», рассчитанного на 2017 квартир, объект готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком многоквартирного дома является ОАО «Ивановская домостроительная компания», входящая в структуру ГК «СУ-155». Строительство осуществлялось при финансировании банка-санатора «Российский Капитал».

«Жилой дом №1 (литер 1) на улице Дзержинского в городском округе Ивантеевка получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – говорится в сообщении.

Площадь 12-этажной новостройки составляет 16 562 квадратных метра. В ней к заселению готово 207 квартир, среди которых 111 однокомнатных, 29 двухкомнатных и 67 трехкомнатных. Площадь жилых помещений в построенном доме составляет 12 912 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены помещения торгово-офисного назначения.

«Объект готовится к вводу в эксплуатацию, после чего квартиры в доме получат 207 пайщиков, вложивших денежные средства в эту стройку», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На прилегающей к новостройке территории обустроили детскую площадку, места для отдыха, парковку. При реализации данного проекта застройщиком были учтены требования доступности для маломобильных групп населения.