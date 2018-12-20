РИАМО – 20 дек. В микрорайоне Центральный Долгопрудного завершили строительство двух жилых домов со встроенно-пристроенным детским садом, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выданы жилому корпусу 16 со встроенно-пристроенным детским садом и корпусу 18.

«Инспекторским составом на объектах была проведена проверка по извещению об окончании строительства, после устранения всех замечаний оформлены ЗОС», – отметил руководитель надзорного органа Артур Гарибян.

Площадь 25-этажного корпуса 16 составляет 20,7 тысячи квадратных метров. К заселению готово 300 квартир. Встроенно-пристроенный детский сад рассчитан на 120 мест. В нем обустроены игровые комнаты, спальни, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. На территории детсада установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы.

Кроме того, на первом этаже новостройки расположен бассейн, пропускная способность которого восемь человек в смену.

Площадь 25-этажного корпуса 18 составляет 27 550 квадратных метров. К заселению готово 438 квартир. Выполнено благоустройство придомовой территории домов – оборудованы детская и спортивная площадки, установлены малые архитектурные формы, обустроены гостевые парковки для автомобилей.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Застройщиком выступает АО «Долгопрудненское управление капитального строительства».