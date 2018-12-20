РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. С начала 2018 года в ГИБДД Люберец поступило свыше 1,5 тысяч уведомлений об организованной перевозке групп детей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими каникулами возрастает количество уведомлений по организованной перевозке групп детей автобусами, поступающих в ГИБДД. Основная задача сотрудников Госавтоинспекции и органов образования – предпринять меры для того, чтобы поездка группы ребят на новогодние елки и представления, а также за пределы района окончилась благополучно и дети получили положительные эмоции от поездки.

«С начала года (2018 года – ред.) в Люберецкую ГИБДД поступило свыше 1,5 тысяч уведомлений об организованной перевозке групп детей, а также около 60 заявок на сопровождение организованных перевозок групп детей патрульными автомашинами ГИБДД», – отмечается в сообщении.

Сопровождение патрульными автомашинами ДПС осуществляется в случае, когда организованная перевозка детей происходит на трех или более автобусах. Однако это вовсе не означает, что один или два автобуса, осуществляющие организованную перевозку детей, остаются без необходимого контроля со стороны сотрудников ГИБДД. Для обеспечения безопасности их движения по маршруту наряд ДПС осуществляет их сопровождение до границ обслуживаемой территории, где передает эстафету по ОБДД экипажам других подразделений ГИБДД.

Кроме того, сотрудники дежурной части ГИБДД контролируют передвижение автобусов и при необходимости направляют информацию о них в другие регионы.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения сроков подачи заявок на сопровождение (за 10 дней до начала перевозки) и уведомлений об организованной перевозке групп детей (за два дня до начала перевозки).

Ответственность за нарушение требований к организованной перевозке групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Всю необходимую информацию о правилах организованной перевозки детей автобусами можно получить на сайте Госавтоинспекции МВД России: www.гибдд.рф в разделе «Перевозка детей». Здесь же в соответствующем разделе «Уведомление о перевозке групп детей» можно подать все необходимые документы.