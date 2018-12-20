РИАМО – 20 дек. Россия обеспечит военную безопасность на территории своей территории, и Крым не является исключением, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве прошла четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

«На любой части своей территории мы будем так строить нашу военную политику, как считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение. Безопасность России на этом направлении будет обеспечена», - сказал Путин, отвечая на вопрос, зачем Россия поставляет военную технику в Крым.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.