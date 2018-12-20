РИАМО - 20 дек. По факту гибели двоих детей в результате пожара на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В квартире жилого дома на юге Москвы произошло возгорание. После тушения пожара спасатели нашли двоих малолетних детей, один из которых погиб. Второй ребенок, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался позднее по пути в больницу.

«Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – сказала Иванова.

Следователи устанавливают причины произошедшего, допрашиваются родственники и соседи. В рамках расследования дела назначены необходимые судебные экспертизы, добавила она.

Ранее пресс-служба столичного ГУ МЧС сообщила, что в результате пожара в доме на Медынской улице погиб ребенок. Второго передали медикам для оказания помощи. Общей площадь возгорания составила около 12 квадратных метров.

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