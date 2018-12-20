РИАМО - 20 дек. На западе Москвы планируют построить автомобильный паркинг на площади более 12,4 квадратных метров, он расположится на территории рядом с домами по адресу: Мичуринский проспект, дом №13, корпуса 1, 2, 3, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 20 декабря 2018 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, рядом с домами №13, корпуса 1-3 (ЗАО) для строительства паркинга», – говорится в сообщении.

Проект изменения ПЗЗ вынесут на публичные слушания.

«В случае положительного решения по итогам публичных слушаний, земельный участок площадью 0,73 гектара, на котором планируется построить гараж, будет выставлен на торги», – пояснила исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она также добавила, что площадь объекта может составить свыше 12,4 тысячи квадратных метров.