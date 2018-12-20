РИАМО - 20 дек. Применение допинга вредит не только репутации, но и здоровью российских спортсменов, при этом применение допинга не является государственной инициативой, сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Мы сами в значительной степени виноваты в той ситуации, которая создалась, потому что применение допинга все-таки было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Это не так. Этого никогда не было, нет и не будет. Мы должны думать не только о результатах, что интересно и важно, но мы и должны думать о здоровье наших спортсменов. Надеюсь, что элемент политизации, а он, безусловно, присутствует, что и он в этой сфере будет полностью изжит», – сказал Путин.

Он добавил, что проведена колоссальная работа, создана хорошая база, чтобы выйти на должный уровень в организации контроля за применением допинга спортсменами. По его словам, во всем мире применяется допинг, и эта беда не только России. Тем не менее, необходимо стремиться, чтобы употребление допинга спортсменами было равно нулю.

«Поскольку эти факты имели место быть, мы должны это признать, должны сказать, что это наша вина. Мы не смогли организовать должным образом работу по борьбе с допингом. В этом как раз заключается вина организации государственных структур, которые должны были делать лучшим образом. Избавились мы от этого или нет – наверное, на 100% - нет», – заявил Путин.

Глава государства, что в настоящее время в России находится комиссия WADA, проходят переговоры с министерством спорта РФ, в том числе об исследовании имеющихся материалов.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.