РИАМО - 20 дек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за успешное развитие Горчаковского лицея МГИМО, который располагается в филиале вуза в подмосковном Одинцове.

В четверг в доме приемов МИД России Воробьев принял участие в заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО.

«Один этаж в филиале в Одинцове занимает Горчаковский лицей МГИМО, который располагает самой современной инфраструктурой. Я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева - губернатора Московской области, по инициативе которого этот проект реализуется и весьма успешно пользуется, очень хороший спрос», - сказал Лавров.

Он отметил, что в настоящее время многие слушатели активно учатся в Горчаковском лицее в режиме пансиона.

Горчаковский лицей МГИМО создан 8 апреля 2016 года на базе Одинцовского филиала МГИМО. Основными особенностями образования в лицее являются подготовка по дисциплинам международного профиля, лингвистическая подготовка, мотивирующая образовательная среда и индивидуальные учебные планы.