РИАМО - 20 дек. Выдано разрешение на строительство гостинично-делового комплекса на западе Москвы, в гостинице оборудуют 72 номера и 120 апартаментов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект будет расположен по адресу: улица 5-я Мякининская, владение 20, улица 4-я Мякининская, владение 27, строение 1 (ЗАО, Кунцево).

«Гостиницу возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до февраля 2022 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В 8-10-этажном здании оборудуют 72 номера и 120 апартаментов. Первый этаж займут вестибюли, холлы и ресторан. В стилобате разместятся коммерческие помещения сферы услуг и офисы компаний. Выше второго этажа обустроят гостиничные номера и апартаменты.

В трехэтажной подземной части создадут паркинг на 250 машино-мест. Здание с лаконичными фасадами спроектировано в форме незамкнутого цилиндра. Благодаря этому появится уютный внутренний дворик без машин. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, устроят проезды и тротуары.

Как отметил Антосенко, после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок гостиницы.