РИАМО - 20 дек. Президент России Владимир Путин назвал два главных события текущего года, это президентские выборы и чемпионат мира по футболу.

«Два события (эмоционально важных - ред.) - выборы президента и чемпионат мира по футболу. Это оказалось важным для страны и для всего мира», - сказал Путин журналистам на ежегодной пресс-конференции.

Путин в четвертый раз победил на президентских выборах 18 марта 2018 года. До этого он занимал пост главы государства с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2018 годы.

Чемпионат мира по футболу проходил в России в 2018 году в первый раз, он длился месяц – с 14 июня по 15 июля. Победителем первенства стала сборная Франции. По данным Ростуризма, общее количество гостей мундиаля составило порядка 6,8 миллиона человек. Из них 3,4 миллиона были иностранцами.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.