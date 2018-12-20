РИАМО – 20 дек. Россия сама производит более 80% жизненно необходимых лекарств, в 2018 году РФ отправила на экспорт лекарств на 700 миллионов рублей, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

«Российские аналоги лекарств не хуже, чем импортные. Сейчас мы производим 80% жизненно необходимых лекарств, причем все больше и больше это первоначальная субстанция», - сказал Путин.

Он добавил, что Россия проэкспортировала лекарств в 2018 году на 700 миллионов рублей.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.