РИАМО - 20 дек. Количество обманутых дольщиков в России превышает статистические данные, проблема гораздо острее и шире в современных реалиях, сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция Путина. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.
«Проблема (обманутых дольщиков - ред.) очень острая, это дает мне повод сказать о ней немного шире, и о строительной отрасли. Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства. Действительно, перед отраслью стоит задача 120 миллионов квадратных метров строить. Но мы должны обязательно прекратить практику привлечения денег граждан с безответственным поведением, связанных с расходованием этих денег», – отметил Путин.
Президент объяснил, что кто-то получает жилье по относительно низким ценам за счет того, что у части людей деньги изымаются, и «последние не получают ни денег, ни жилья».
«Нам нужно, безусловно, переходить на цивилизованные способы финансирование этой отрасли, даже если это приведет к некоторому снижению в строительном секторе, или даже приведет к определенному повышению. Без этого никогда нам будет не навести порядок. Нужно переходить к банковскому финансированию, кредитованию отрасли нормальным цивилизованным способам», – заявил российский лидер.
Президент добавил, что следует оказывать помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.
«Не нужно закрывать глаза на масштаб этой проблемы. Даже цифры обманутых дольщиков и о величине проблемы, которые сейчас показываются, они не бьются с реалиями. В реалии проблема острее, чем она в документах», – подчеркнул Путин.
Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.
Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.
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