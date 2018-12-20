РИАМО - 20 дек. Проект «Хранимиры», направленный на экологическое образование и воспитание детей, стал победителем XV конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» в номинации «Социально-экологические инициативы», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Грамоту и приз жюри получила автор детских книг о сказочных героях, защищающих природу, писатель и детский психолог Елена Журек», - говорится в сообщении.

Как уточнила руководитель проекта Александра Кудзагова, с момента запуска проекта в 2017 году «Хранимиры» получили признание детей, родителей, педагогов по всей России.

«Наш проект стал народным. Мы счастливы, что что наш проект, начинавшийся с идеи экологического воспитания через художественную литературу, через сопереживание героям, стал лауреатом почетнейшей премии», - уточнила Кудзагова.

На Всероссийский конкурс было подано 140 заявок, решением жюри выбраны 35 победителей, которые представляют 40 регионов России и три зарубежных государства.

Проект был запущен по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам Кудзаговой, «Хранимиры» не только стали родоначальником нового жанра - экологического фэнтези. Теперь это тематические спектакли и квесты, конкурсы и игры, которые организовывают учителя, воспитатели, библиотекари во всех регионах страны.

В настоящее время две новые книги про хранимиров - «Потерянный ветер» и «Заповедная земля» - передаются в школы и публичные библиотеки Подмосковья.

Проект «Хранимиры» стартовал в 2017 году по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. На страницах сказок детский писатель и психолог Елена Журек создала мир существ, стоящих на защите природы, – хранимиров. Сейчас проект стал мультиформатным, вобрав в себя аудиокниги, конкурсы, спектакли, игры, квесты, фестивали, которые проходят уже по всей России. Книги «Хранимиры. Начало» и «Хранимиры. Живая вода» стали первым в России фэнтези и одними из немногих современных детских художественных книг, выпущенных с использованием рельефно-точечного шрифта для незрячих юных читателей.