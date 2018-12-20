РИАМО - 20 дек. Отношения России и США должны достигнуть дна, чтобы выйти на новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надеюсь, что что-то будет поправляться. В конце концов мы достигнем дна в отношениях и поймем, что нужно подниматься. Нужно толкнуться от этого дна, вдохнуть воздуха и подумать, что делать дальше. Будут у нас встречи или не будут, я не знаю. Сейчас поменяется власть в конгрессе, почти наверняка, будут новые атаки на действующего президента», - сказал Путин журналистам на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что товарооборот между странами постепенно снижается.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.