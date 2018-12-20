РИАМО - 20 дек. Руководству и сотрудникам частной медицинской клиники на юге Москвы предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 12 ноября 2018 года в одной из частных клиник, расположенной на юге Москвы, при проведении операции по коррекции носа девушке было пробито основание черепа, после чего у нее открылось сильное кровотечение и произошел отек. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в городскую больницу, где она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя, пластического хирурга и врача-анестезиолога частного медицинского центра «Сфера». В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», – сказала собеседник агентства.

Она уточнила, что на сегодняшний день пострадавшая выписана из больницы и находится на амбулаторном лечении.

«В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение. В отношении генерального директора и пластического хирурга клиники избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, врач-анестезиолог помещен под домашний арест», – добавила Иванова.

Она заявила, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.