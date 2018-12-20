РИАМО – 20 дек. Президент России Владимир Путин рассказал, что в задержании рэперов нет ничего хорошего и это дает результат, обратный ожидаемому.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция Путина. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

«А по поводу задержания этих рэперов - <…> это ни к чему, это результат, обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет. Правда, так же, как и ничего хорошего, нет в том, чтобы, как Вы сказали: «Они там поют с матерком, ну и пусть», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Путин отмечал, что нужно с осторожностью относиться к запретам в области культуры, в том числе и рэпа. Президент также прокомментировал спорную ситуацию вокруг отмены рэп-концертов, отметив, что «если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять».

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005 году и в период с мая 2008 по май 2012 года, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.