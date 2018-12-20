РИАМО - 20 дек. Представление статистических данных гражданам должно совершенствоваться, россиянам необходимо пояснять, «откуда берутся цифры», сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция Путина. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

«Нужно лучше объяснять людям, откуда берутся цифры и что они значат, как на них реагировать. Когда просто голые цифры преподносятся и говорят, что жить стало лучше, жить стало веселее, а люди видят реальные повышения ценников в магазинах, то тогда это вызывает недоумение, недоверие порождает к этой статистике. Она, кстати говоря, несовершенна», – сказал Путин.

Он добавил, что статистика не идеальна, но дело не только в ее качестве, которое нуждается в совершенствовании, а в том, что это усредненные цифры.

«Мы говорим об уровне жизни, уровне заработной платы. На 10 месяцев текущего года рост составил 7,4%, по концу года составит 6,9%. Люди посмотрят и скажут, что нет у них такого повышения. Но это средняя цифра, она касается отдельных отраслей и регионов. Где-то есть это повышение, в какой-то области, условно говоря, у нефтяников или металлургов, где-то этого нет. Это усредненная цифра», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что один из важнейших показателей – располагаемые денежные доходы населения и объемы продаж. По его словам, это «более и менее бьется» с реальным положением дел.

«В 2015 году были реальные доходы населения более минус 2%, в 2016 году минус 5,8%, в 2017 году 1,2%, но тоже минус – это располагаемые доходы населения. Те, кто занимаются профессионально, знают, наверняка, что это такое, но для большинства это непонятно», – сказал российский лидер.

Президент объяснил, что данный показатель складывается из расходов граждан, накопления в банках и наличных деньгах (трудно считать наличные в иностранной валюте – ред.), с вычетом всех налогов и с корректировкой на инфляцию.

«Расходы населения падали все эти годы, и только сейчас, в конце этого года, может быть плюс 0,1%, и то, если мы не будем учитывать 5 тысяч выплат пенсионерам в конце 2017 года. Но тенденция в принципе положительная, она еще и подкреплена другими данными – объемом продаж, которые растут. В самой автомобильной индустрии есть проблемы, но объем продаж легкового транспорта вырос на 27%. Выросло производство одежды, обуви, продуктов питания на 13%, а предыдущий показатель – на 9%», – заявил Путин.

Он добавил, что объемы авиационных перевозок России за границу выросли на 46%, а внутренних авиаперевозок – более чем на 20%. Это свидетельствует о постепенном возрождении и росте покупательской способности россиян.

«Если мне кажется, людям нормальным человеческим языком и показывать в комплексе, то станет более понятно, где мы находимся, и куда мы двигаемся. Совершенствовать эту систему, безусловно, нужно», – заключил президент.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.