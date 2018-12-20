РИАМО - 20 дек. Представление статистических данных гражданам должно совершенствоваться, россиянам необходимо пояснять, «откуда берутся цифры», сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция Путина. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.
Он добавил, что статистика не идеальна, но дело не только в ее качестве, которое нуждается в совершенствовании, а в том, что это усредненные цифры.
«Мы говорим об уровне жизни, уровне заработной платы. На 10 месяцев текущего года рост составил 7,4%, по концу года составит 6,9%. Люди посмотрят и скажут, что нет у них такого повышения. Но это средняя цифра, она касается отдельных отраслей и регионов. Где-то есть это повышение, в какой-то области, условно говоря, у нефтяников или металлургов, где-то этого нет. Это усредненная цифра», – подчеркнул Путин.
Президент добавил, что один из важнейших показателей – располагаемые денежные доходы населения и объемы продаж. По его словам, это «более и менее бьется» с реальным положением дел.
«В 2015 году были реальные доходы населения более минус 2%, в 2016 году минус 5,8%, в 2017 году 1,2%, но тоже минус – это располагаемые доходы населения. Те, кто занимаются профессионально, знают, наверняка, что это такое, но для большинства это непонятно», – сказал российский лидер.
Президент объяснил, что данный показатель складывается из расходов граждан, накопления в банках и наличных деньгах (трудно считать наличные в иностранной валюте – ред.), с вычетом всех налогов и с корректировкой на инфляцию.
«Расходы населения падали все эти годы, и только сейчас, в конце этого года, может быть плюс 0,1%, и то, если мы не будем учитывать 5 тысяч выплат пенсионерам в конце 2017 года. Но тенденция в принципе положительная, она еще и подкреплена другими данными – объемом продаж, которые растут. В самой автомобильной индустрии есть проблемы, но объем продаж легкового транспорта вырос на 27%. Выросло производство одежды, обуви, продуктов питания на 13%, а предыдущий показатель – на 9%», – заявил Путин.
Он добавил, что объемы авиационных перевозок России за границу выросли на 46%, а внутренних авиаперевозок – более чем на 20%. Это свидетельствует о постепенном возрождении и росте покупательской способности россиян.
«Если мне кажется, людям нормальным человеческим языком и показывать в комплексе, то станет более понятно, где мы находимся, и куда мы двигаемся. Совершенствовать эту систему, безусловно, нужно», – заключил президент.
Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии