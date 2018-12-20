РИАМО - 20 дек. Роль рубля возрастает в безналичных расчетах, а дедолларизация в России не коснется обычных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Дедолларизация связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Дмитрий Сергеевич (Песков - ред.) сказал, что убирают в городах рекламы обменных курсов, у граждан вызывает вопросы, не связано ли это с запретом на хождение доллара. Ничего подобного нет и не будет», - сказал Путин журналистам на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что роль рубля немного возрастает прежде всего в безналичных расчетах.

«Роль рубля в этом сегменте будем укреплять. Нужно сократить волатильность, курс должен быть стабильным. Нужно развивать финансовую инфраструктуру, совершенствовать механизмы расчета между хозяйствующими организациями», - заключил Путин.

В декабре Путин подписал закон о запрете размещения уличных табло с курсами валют. В соответствии с документом, ЦБ получил право устанавливать обязательные требования для коммерческих банков о порядке размещения ими информации о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005 году и в период с мая 2008 по май 2012 года, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.