РИАМО – 20 дек. Президент России Владимир Путин считает, что мнение о желании РФ управлять миром – это штамп, который навязывается Западом, в то же время главная цель внешней политики России – обеспечить движение страны вперед.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция Путина.

«Что касается управления миром, мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве. Но это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, с расходами на оборону. 700 миллиардов долларов они тратят на оборону, а мы 46 миллиардов. И вы считаете, что наша цель - управлять миром. Это штамп, который навязывается западными странами для решения внутриблоковых вопросов», - сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о желании управлять миром.

Он добавил, что главная цель внешней политики - обеспечить движение вперед России, достойное место на международной арене как равной среди равных.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.