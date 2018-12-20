РИАМО - 20 дек. Бюджет подмосковного Долгопрудного на 2019 год составит 3,678 миллиарда рублей, из них 79 % направят на развитие и поддержание социальной сферы города, говорится в сообщении пресс-службы администрации Долгопрудного.

Главный финансовый документ города на ближайшие три года утвердили на заключительном в текущем году заседании совета депутатов Долгопрудного. Прежде чем принять бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, парламентарии внесли поправки, связанные с увеличением доходов и расходов. Дефицит полностью покрывается остатками собственных средств.

«Бюджет Долгопрудного на 2019 год является бездефицитным. По доходам и расходам он составляет 3,678 миллиарда рублей, из них 79 % будет направлено на социальную сферу. В частности, в бюджете на 2019 год на расходы на подпрограмму «Развитие дошкольного образования» заложено 1,539 миллиона рублей, а расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений составят 1,928 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Новый бюджет утвержден парламентариями практически единогласно.

«Проект бюджета прошел все необходимые процедуры рассмотрения и обсуждения, в том числе публичные слушания», – пояснил первый заместитель руководителя администрации города Матвей Долотов.

Также единогласно проголосовали депутаты за то, чтобы освободить от уплаты налога на имущество физических лиц одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более несовершеннолетних детей, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Кроме того, на совете депутатов были рассмотрены и другие вопросы, в том числе и организационные. Парламентарии обсудили свой план работы на первое полугодие 2019 года.

В завершение заседания глава Долгопрудного Олег Троицкий поблагодарил депутатов за плодотворную работу в течение этого года.

«Было проведено 12 заседаний совета депутатов, на которых принято 70 решений. Мы выполнили все поставленные планы и задачи», – отметил Троицкий.