РИАМО - 20 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев освободил Дениса Буцаева от должности заместителя председателя регионального правительства по его собственному желанию, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Освободить 19 декабря 2018 года Буцаева Дениса Петровича, заместителя председателя правительства Московской области, от замещаемой государственной должности Московской области в связи с досрочным добровольным сложением с себя полномочий», - говорится в документе.

В четверг депутаты Московской областной думы согласовали на должность заместителя председателя правительства Московской области внесенную губернатором кандидатуру Вадима Хромова.

Денис Буцаев в 2013 году стал советником губернатора Московской области, в том же году он был переназначен на должность министра инвестиций и инноваций региона, с июля 2014 года занимал пост зампреда областного правительства, а с сентября 2015-го – зампреда регионального правительства – министра инвестиций и инноваций Московской области. С сентября этого года Буцаев занимал пост зампреда областного правительства.

Вадим Хромов родился 13 октября 1971 года в Протвине. С 2013 года работал первым заместителем министра инвестиций и инноваций Московской области. В сентябре этого года был назначен министром инвестиций и инноваций региона.

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