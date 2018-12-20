РИАМО – 20 дек. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что в системе исполнения наказаний РФ есть проблемы, и отметил, что в стране действуют специальные комиссии в этой сфере, которые имеют поддержку со стороны государства.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция Путина.

«Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под контролем, прежде всего, прокуратуры, и то, что мы видим, факты, которые всплывают, абсолютно недопустимы, это нарушение закона, преступления, они должны быть наказаны. Нужно повышать уровень гражданского контроля в решении проблем, которые, безусловно, в системе есть», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что в России действуют комиссии, которые имеют поддержку со стороны государства.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.