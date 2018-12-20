РИАМО - 20 дек. Приезжий из ближнего зарубежья на машине сбил на пешеходном переходе на проспекте Мира в столице женщину с шестилетним ребенком, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал шестилетний ребенок», – сказала заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор Екатерина Гузь.

Установлено, что 21-летний приезжий из ближнего зарубежья, двигаясь по проспекту Мира в сторону центра на автомобиле Hyundai Solaris, совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавшие 46-летняя женщина и ее шестилетний сын были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время полицией устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.