На гжельских стендах можно увидеть множество расписанных свинок – символов наступающего 2019 года, а также снеговиков, Дедов Морозов и других новогодних персонажей. Не обошлось и без гжельских «Ждунов», посвященных ЧМ-2018 – с футбольным мячом, новогодних – в шапке и с подарком в лапах.