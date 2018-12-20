© РИАМО
, Александр Манзюк
«Ладья» торжественное открылась 19 декабря выступлением Московского хора рожечников, а также показом изысканных костюмов от студенческого театра реконструкции костюма «Вервица».
Председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин отметил, что за 25 лет выставка «Ладья» превратилась в настоящее чудо.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Поздравить с открытием участников «Ладьи» также приехала заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон, вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который поддерживал выставку на протяжении почти четверти века и был страстным поклонником и коллекционером изделий народных промыслов. «Посмотрите, то, что получилось за 25 лет – это просто триумф!» - отметила Нелли Кобзон.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Нынешняя «Ладья», по сравнению с предыдущими выставками, стала гораздо масштабнее. Выставка развернулась на двух уровнях сразу в пяти залах «Экспоцентра». В первом зале посетителей ждут павильоны мастеров по керамике и фарфору, вышивке, ювелирному искусству, художественному литью и другим видам НХП.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Традиционные промыслы порадуют ценителей новинками. Так, в павильоне «Жостово», помимо традиционных узнаваемых подносов, можно найти расписные садовые лейки и интерьерные качалки. Кроме того, в тандеме с «Павловопосадской платочной мануфактурой» «Жостово» выпустили коллекционную серию шелковых платков.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Фабрики из Гжели привезли на выставку как традиционные изделия – чайные пары, блюда, чайники и вазы на любой вкус, так и новые изделия. В продаже – и гжельские бусы, и сувенирные модели самолетов, и возрожденная цветная гжель.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На гжельских стендах можно увидеть множество расписанных свинок – символов наступающего 2019 года, а также снеговиков, Дедов Морозов и других новогодних персонажей. Не обошлось и без гжельских «Ждунов», посвященных ЧМ-2018 – с футбольным мячом, новогодних – в шапке и с подарком в лапах.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Традиционно большой спрос на ярмарке – на павловопосадские платки и женскую одежду с кружевом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Самые эффектные павильоны – у «Крестецкой строчки» из Великого Новгорода, известной с 1960 года, и у «Кадомского вениза», промысла с почти 300-летней историей из Рязанской области. Последний павильон с дизайнерским оформлением – идеальный фон для новогодних фото.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Покупательниц также привлекает большой павильон «Торжокских золотошвей». Говорят, к концу ярмарки в продаже практически ничего не остается – все очешники и клатчи с фирменной золотой новоторжской вышивкой найдут своих хозяек.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В главном зале выставки разместилась и традиционная площадка «Ладьи» – «Город мастеров», где каждый может овладеть основами того или иного промысла. Здесь учат расписывать подносы, работать с глиной и камнем, ткать ковры.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Во втором зале расположились павильоны регионов России – от Московской области до Камчатки. Многие продавцы встречают гостей в национальных костюмах, а мастера демонстрируют свои таланты прямо на глазах публики. Например, павильон Камчатского края украшен шкурами и чучелами диких животных. Привлекает внимание посетителей и чум, в котором проходят мастер-классы.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В третьем зале организаторы разметили гастрономический центр. Здесь посетители найдут мед прямо с пасек, соленья, варенья, сладости, мясные деликатесы к празднику и многое другое. А в залах 4 и 5 – царство текстиля, а также изделий из меха, кожи, войлока.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В четвертом зале маленькие посетители выставки с 4 до 12 лет смогут пройти увлекательный квест «Волшебный лес». В детском пространстве «Ладьи» есть сеновал, загадочная комната ниток и отдельное пространство для мастер-классов.
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