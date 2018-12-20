РИАМО - 20 дек. В 2019 году Единый государственный экзамен сдадут 34,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов, это на 1 тысячу учеников больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, учеников 9-х классов ждет другое испытание – государственная итоговая аттестация, она коснется свыше 70 тысяч человек.

«К ЕГЭ и ГИА-9 ученики начинают готовиться уже с начала учебного года. Это важный этап, который во многом определяет их дальнейшее будущее. Подмосковные выпускники из года в год показывают достойные результаты сдачи. Например, число сдавших ЕГЭ на сто баллов в 2018 году увеличилось более чем в полтора раза: с 323 до 530 человек. Наши ребята составляют достойную конкуренцию при поступлении в ведущие учреждения высшего и профобразования», – заявила Забралова.

В Московской области проводится активная работа по подготовке и разъяснению процедуры прохождения выпускных испытаний.

«В частности, в муниципалитетах Подмосковья с родителями старшеклассников проводятся родительские собрания и индивидуальные консультации по подготовке к экзаменам. С начала года они прошли уже на территории 11 муниципалитетов, до конца учебного года будут охвачены все территории», – заключается в материале.