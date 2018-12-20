РИАМО - 20 дек. За 2018 год депутаты фракции «Единая Россия» провели почти на 40% больше мероприятий, чем в 2017-м, на личных приемах приняли более 8,5 тысячи граждан, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В среду в Мособлдуме состоялось расширенное заседание фракции «Единая Россия», на котором ее руководитель Игорь Брынцалов подвел итоги деятельности объединения за 2018 год.

«В 2018 году проведено 27 заседаний фракции, семь муниципальных недель. В этот период депутатами фракции проведено порядка 11,5 тысяч мероприятий, связанных с реализацией основных направлений работы фракции. Для сравнения – это на 3,2 тысячи мероприятий больше, чем в 2017-м», – сказал Брынцалов.

В текущем году на личных приемах депутатами фракции было принято более 8,5 тысяч граждан. В адрес депутатов поступило порядка 20 тысяч писем, обращений и жалоб избирателей. Практически по каждому третьему обращению приняты положительные решения. По остальным – даны соответствующие разъяснения, консультации и практические предложения, добавил он.

Останавливаясь подробнее на тематике мероприятий, спикер Мособлдумы отметил, что это традиционно контроль реализации госпрограмм в муниципалитетах – строительство и капитальный ремонт учреждений образования (свыше 500 мероприятий), объектов здравоохранения и учреждений культуры и спорта (по каждому около 300). Около 500 мероприятий было проведено в рамках контроля за ремонтом муниципальных и региональных автомобильных дорог.

«В этом году мы уделили огромное внимание теме капитального ремонта многоквартирных домов, подъездов и благоустройства дворовых территорий – депутаты провели почти 1,5 тысячи мероприятий. Контрольные мероприятия выявили ряд проблем, с которыми столкнулись подрядчики во время реализации работ. Не все запланированные объекты получается сдать в срок. Чаще всего это происходило из-за поздней экспертизы и конкурсных процедур, и не выполненных вовремя работ», – уточнил Брынцалов.

По поручению председателя Мособлдумы было проведено расширенное заседание профильного комитета, итогом которого стало следующее решение – до проведения тендера по дому уточнять параметры здания в соответствии с их паспортом, так как часть объектов программы по капремонту необходимо было перенести на 2019 год в связи с неправильно заявленными объемами планируемых работ.

Отдельно руководитель фракции остановился на двух избирательных кампаниях – выборах президента страны в марте и губернатора области в сентябре.

«Партия «Единая Россия» поддержала выдвижение Владимира Путина, и в каждом регионе страны началась работа партийного актива по разъяснению курса президента, сбору наказов, встреч с жителями. Подмосковные депутаты в рамках избирательной кампании приняли участие в почти 2 тысячах мероприятий. Основная часть из них (80%) связана с непосредственной работой с людьми. В день голосования депутаты посетили свыше 500 участковых избирательных комиссий», – подчеркнул Брынцалов.

На сентябрьские выборы губернатора партия выдвинула Андрея Воробьева, который с убедительным результатом выиграл выборы (62,52%). Депутаты фракции «Единая Россия» в период губернаторской кампании провели почти 4 тысячи личных встреч с избирателями. Также депутатами проведено 82 личных приема граждан, в ходе которых принято порядка 750 жителей. 60% обращений решено положительно, заключил Брынцалов.