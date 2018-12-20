РИАМО - 20 дек. Сотрудники ГБУ «Гормост» проводят регламентные работы по уборке снега объектов в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Мобильные бригады ГБУ «Гормост» 19 декабря провели очистку от снега перехода на проспекте Сахарова и пешеходного моста «Фабричный» в парке «Акведук», а 20 декабря – площади Триумфальной арки, в ней приняла участие бригада из девяти человек и специальная техника: бобкэт, трактор и самосвал, Кутузовской транспортной развязки и Театральной площади», – отмечается в сообщении.

На всех мостовых сооружениях уборку производит бригада и специальная уборочная техника: трактор с навесным оборудованием, коммунальная машина, мотоблоки, в период снегопада тротуары и лестничные сходы поддерживаются в очищенном состоянии на две трети ширины тротуара.

Сразу после окончания снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений, перильные ограждения, парапеты и бортовой камень очищаются от свежевыпавшего снега.

На балансе государственного бюджетного учреждения «Гормост» находится почти 2 тысячи объектов различного назначения, среди них мемориальный комплекс на Поклонной горе, комплекс сооружений на Манежной площади, комплекс сооружений памятника Петру I и многое другое.

«В течение всей зимы сотрудники учреждения выполняют работы по очистке всех этих объектов от снега – для каждого сооружения разработан свой график эксплуатации и уборки. В дни снегопадов днем и ночью за чистотой объектов следит тысяча сотрудников учреждения», – дополняется в материале.