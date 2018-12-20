РИАМО - 20 дек. В квартире дома на улице Ферсмана на юго-западе Москвы задержан ранее судимый 66-летний мужчина, у которого обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«В ходе обыска жилого помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли: самозарядный карабин МА-ПП 91 «Кедр», пистолет-пулемет Шпагина, карабин ТОЗ 78-01, карабин Remington, охотничье ружье ИЖ27М, пистолет ОСА ПБ4-1мл, 297 боеприпасов, а также две банки с порохом», – говорится в сообщении.

Все предметы направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.