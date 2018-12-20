РИАМО - 20 дек. Депутаты Мособлдумы стали в три раза чаще общаться с жителями, на данный факт сильно повлияли соцсети, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Мы видим, что стало больше общения с избирателями. Большую роль в этом сыграли социальные сети. Они стали каналом для обращений граждан, активность депутатов заметна избирателям. Нами проводится большая работу по общению с жителями Подмосковья. Это реализации задачи, которую ставил перед нами Президент России – вести обмен мнениями», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что количество обращений граждан к депутатам выросло втрое, а каждое третье обращение находит положительное решение.

«В основу своей работы мы взяли контроль над ремонтом и строительством социальных объектов, автомобильных дорог, ремонтом домов, подъездов, дворовых территорий», – добавил Брынцалов.