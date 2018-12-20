РИАМО – 20 дек. Россия держит на контроле ситуацию с расследованием убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

«Это, безусловно, трагедия. Погибли люди, у них есть семьи. Ваши коллеги приехали в Африку без уведомления властей, не как журналисты, как туристы. По имеющимся на сегодняшний день данным, покушение совершили какие-то местные группировки. Идет расследование, достоверных данных пока нет. Мы очень рассчитываем, что эти данные будут получены. По дипломатическим каналам мы держим ситуацию на контроле. Хочу принести свои соболезнования», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он также указал на большое количество трагедий, происходящих с журналистами.

«Мы не должны забывать и о журналистах, которые погибли на юго-востоке Украины», - отметил Путин.

В июле в результате нападения неизвестных в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». В ночь на 5 августа тела погибших были доставлены в Москву.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.