РИАМО (РЕУТОВ) - 20 дек. В парке подмосковного Реутова в новогодние праздники покажут советские фильмы в рамках акции «Кинокаток под открытым небом», сообщил Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«К традиции новой областной акции «Зима в Подмосковье» Реутов добавит свою «изюминку». Так, в предновогодние и предрождественские дни на катке под открытым небом в Центральном парке города будет организован кинопоказ советской киноклассики. Большие и маленькие фигуристы смогут кататься под «аккомпанемент» фильмов «Морозко» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также современной комедии «Елки новые», – сказал Каторов.

Он уточнил, что киносеансы на катке в этом году пройдут 29 декабря, еще несколько запланировано на 3 и 6 января будущего года. Помимо этого, 8 января на катке в парке пройдут большая анимационная программа и дискотека с участием ведущих диджеев.