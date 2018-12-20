РИАМО - 20 дек. Огнеборцы в четверг ликвидировали пожар в квартире в жилом доме на Медынской улице на юге столицы, в результате возгорания погиб ребенок, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«20 декабря 2018 года в 13 часов 38 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Медынская, дом 2, корпус 3», – говорится в сообщении.

По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома на общей площади около 12 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 14:03 пожар был ликвидирован», – отмечается в сообщении.

В ходе работ по тушению из горящей квартиры был спасен один ребенок и передан медикам для оказания помощи.

«К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, спасти второго ребенка не удалось», – заключается в материале.