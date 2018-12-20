РИАМО - 20 дек. В четверг в администрации Одинцовского района провели торжественное награждение лучших сотрудников коммунального предприятия «Одинцовская теплосеть», мероприятие приурочили к профессиональному празднику – Дню энергетика, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

Благодарственными письмами, почетными грамотами главы Одинцовского района Андрея Иванова, министерств энергетики Российской Федерации и Московской области, регионального министерства ЖКХ, Мособлдумы, а также других ведомств и организаций отметили 87 человек.

«На территории нашего района предприятие работает уже без малого 46 лет. Это крупнейшая коммунальная организация. «Одинцовская теплосеть» – энергетическая компания, обслуживающая 83 котельных и 94 центральных тепловых пункта. Они поставляют тепло более тысячи объектов, охватывая свыше 300 тысяч жителей муниципалитета. Выражаю благодарность «Одинцовской теплосети» за добросовестный труд, профессионализм и индивидуальный подход к производственной деятельности», – сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

В состав предприятия «Одинцовская теплосеть» входит девять энергорайонов, шесть территорий управления многоквартирными домами, включающих в себя 13 городских и сельских поселений, автотранспортная и аварийно-диспетчерская службы. Эксплуатацию теплоэнергетического оборудования осуществляет коллектив численностью более 520 человек. В управляющей компании работает порядка 2 тысяч человек.