РИАМО - 20 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории микрорайонов 3-3А района Солнцево на западе столицы в целях реализации программы реновации жилищного фонда, проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Площадь проектируемой территории составляет 39,4 гектара. Границами проекта планировки территории (ППТ) являются Боровское шоссе, Наро-Фоминская улица и пути Киевского направления МЖД.

«В рамках ППТ предусмотрено возведение новых объектов недвижимости суммарной поэтажной площадью 334,2 тысячи квадратных метров. Из них на жилые объекты приходится 274,9 тысячи квадратных метров», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Также планируется построить детский сад на 200 мест, школу на 500 мест, детскую поликлинику на 320 посещений в смену, досуговый центр для детей и другие объекты общественного назначения. Размещение машин запланировано в наземных гаражах и на плоскостных автостоянках, добавила она.

В рамках проекта планировки территории 3-3А района Солнцево предусмотрено ее благоустройство, включающее озеленение, создание детских и спортивных площадок, а также мест для отдыха, дополнительных мест для парковки автомобилей.

Проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания.