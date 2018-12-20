РИАМО – 20 дек. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции напомнил, что граждане имеют право на участие в публичных мероприятиях, однако, эти мероприятия должны всегда оставаться в рамках закона.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

«Нужно, безусловно, обеспечить права граждан для выражения своего мнения, позиции, в том числе и путем публичных мероприятий. Но все эти мероприятия должны всегда оставаться в рамках закона, все, что выходит за рамки закона, недопустимо, должна быть соответствующая реакция со стороны государства», - сказал Путин на пресс-конференции.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.