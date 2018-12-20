РИАМО - 20 дек. В подмосковном Долгопрудном в январе 2019 года планируют открыть банный комплекс «100 бань Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Глава Долгопрудного Олег Троицкий 18 декабря провел встречу с предпринимателями. К градоначальнику по вопросу ввода объекта в эксплуатацию обратился застройщик банного комплекса по проспекту Ракетостроителей, строительство которого осуществляли по губернаторской программе «100 бань Подмосковья».

«Строительство банного комплекса завершено. По информации застройщика, планируемый срок официального открытия объекта – январь 2019 года», – сказал Троицкий.

Проект комплекса представляет собой общественную баню площадью 2 тысячи квадратных метров, которая оснащена женским, мужским и семейным отделением и рассчитана более чем на 130 мест. Еще 1,5 тысячи квадратных метров передадут в пользование арендаторам.

Глава Долгопрудного проводит прием предпринимателей на регулярной основе. Записаться на прием предприниматели могут в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(495)408-05-18.