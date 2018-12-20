РИАМО – 20 дек. В 2019 году в Подмосковье планируется привлечение дополнительного финансирования на увеличение оплаты труда тьютерам ресурсных классов, об этом стало известно на региональной конференции «Образование детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

В Академии социального управления прошла региональная конференция «Образование детей с расстройствами аутистического спектра в Московской области: проблематика, опыт и перспективы развития». Директора, дефектологи, психологи, педагоги, общественники и, конечно, родители собрались на одной площадке, чтобы поделиться своим опытом работы с детьми с РАС, обсудить опыт работы с аутистами европейских стран и других субъектов Российской Федерации, наметить перспективы развития на территории Подмосковья специальных образовательных программ для этой категории.

«Сегодня в Подмосковье более 2 тысяч обучающихся с расстройствами аутистического спектра – и это только дети с установленными диагнозами. Их число растет с каждым годом, а вместе с тем растет и запрос на открытие ресурсных классов и комплексное сопровождение маленьких аутистов», – говорится в сообщении.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, способности детей с РАС пока не известны до конца.

«Я хочу поблагодарить родителей таких детишек за ваш бесценный опыт, который позволяет нам повышать качество их сопровождения, совершенствовать образовательные маршруты, создавать лучшие условия для их развития», – подчеркнула Мишонова.

По словам первого заместителя министра образования Московской области Натальи Пантюхиной, на сегодняшний день ресурсные классы открыты в Коломне, Красногорске, Мытищах, Серпухове, Реутове, Павловском Посаде, Дмитрове, Коломне. В текущем учебном году в Подмосковье открылись три ресурсных класса, учитывающих передовой столичный опыт, с привлечением средств благотворительного фонда «Галчонок», – в Балашихе, Королеве и в Жуковском.

По мнению Пантюхиной, этот опыт можно и нужно распространять в других муниципалитетах. По запросу родителей уже намечено открытие ресурсных классов в будущем учебном году в Химках, Одинцове и Балашихе.

На 2019 год запланировано также привлечение дополнительного финансирования на увеличение оплаты труда тьютерам, без которых немыслима работа ресурсных классов.

«Зарплаты тьютеров настолько малы, что привлечь, а главное, удержать, на этой работе высококвалифицированный персонал сложно. Люди выгорают. Поэтому решение о повышении оплаты этого непростого труда для нас очень важно», – заключила Мишонова.