РИАМО - 20 дек. Проект планировки территории квартала 79 района Хорошево-Мневники на северо-западе столицы одобрили в ходе заседания Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, на территории планируется возвести детский сад на 150 мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании в четверг комиссия одобрила проект планировки территории квартала 79 района Хорошево-Мневники (СЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

«Проектами планировки территории (ППТ) предусмотрено строительство новых объектов недвижимости суммарной поэтажной площадью 324400 квадратных метров, в том числе 311935 квадратных метров жилья. Вместе с тем планируется возвести детский сад на 150 мест, пристройку к лицею №1560 на 200 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс», – отмечается в сообщении.

По словам исполняющего обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь проектируемой территории составляет 41,1 гектара.

«Границами проектируемой территории являются улицы Демьяна Бедного, 3-я Хорошевская, проспект Маршала Жукова», – перечислила Пятова.

Размещение машин предусмотрено в подземных гаражах и на плоскостных автостоянках.

«Территория будущих жилых кварталов будет благоустроена. Так планируется провести озеленение, обустроить детские и спортивные площадки, места для отдыха жителей района. Также будут созданы дополнительные места для парковки автомобилей», – дополнила Пятова.

Проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.