РИАМО - 20 дек. Поднятие цен стало спусковым механизмом для волны протеста во Франции, недовольство копилось давно, сказал президент России Владимир Путин в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Что касается событий во Франции, они связаны, конечно, с повышение цен на бензин, на дизель, но они послужили спусковым механизмом. Оценивать действия французских властей некорректно. У нас повысились цены на бензин с прошлого года в связи с ростом цен на нефть на мировом рынке, но правительство начало принимать меры для сдерживания, это главное отличие от Франции», – сказал президент на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что в январе произойдет корректировка цен на бензин в России в связи с ростом НДС.

«Я не думаю, что она будет значительная, это должна быть мягкая корректировка, в рамках 1-1,5% и не более. А дальше правительство должно следить за тем, что происходит на рынке», – заключил глава государства.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.