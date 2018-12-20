РИАМО - 20 дек. Переход с аналогового на цифровое телевидение улучшит качество вещания, но в регионах он должен проходить постепенно, «небольшими шагами», сообщил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Коллеги мои знают, когда мы с ними это обсуждаем, когда они настойчиво предлагают двигаться дальше по пути «цифры», я согласен с ними, что это улучшает качество, количество бесплатных каналов другого качества. Я так же, как и вы, почти слово в слово задаю им вопрос: а в маленькой деревушке не останется ли кто-то без телевидения? Уверяют, что нет. Договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами», - сказал Путин, отвечая на вопрос о последствиях перехода регионов с аналогового на цифровое телевидение.

Он добавил, что в настоящее время эксперимент по переходу на цифровое телевидение проводится в Твери, затем состоится в Рязани.

«В Твери пока нареканий нет. Как мне губернатор докладывает, он проехал чуть ли не по всем населенным пунктам, внимательно сам за этим смотрит. Будут оказывать поддержку всем, кто нуждается в этом, чтобы переключиться на цифру, в том числе это касается и необходимых для приема такого качества телевидения приборов», - отметил Путин.

По его словам, российское правительство планирует в данном вопросе обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить за небольшие личные деньги купить необходимые приставки. Планируется наблюдать за тем, как проходит практика на отдельных территориях, «и двигаться аккуратно дальше».

«Была идея переходить резко, не буду скрывать, быстрыми темпами в течение полугода. Я сказал - нет, мы будем действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территориях», - уточнил президент.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.