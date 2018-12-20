РИАМО – 20 дек. В столице на торги выставят пять свободных земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 20 декабря 2018 года согласилась с выставлением на торги пяти земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения», – говорится в сообщении.

На свободном земельном участке по адресу: улица Большая Косинская, владение 10, согласно виду разрешенного использования, планируется построить здание торгово-бытового назначения площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров. На юге Москвы также могут возвести объект бытового обслуживания по адресу: улица Воронежская, владение 24. Его площадь может составить около 5,3 тысячи квадратных метров.

На северо-западе столицы инвестор сможет возвести объект гаражного назначения площадью свыше 5 250 квадратных метров по адресу: Полесский проезд, владение 14-1. Площадь участка составит 0,26 гектара.

Промышленно-складской объект может появиться в новой Москве по адресу: поселение Марушкинское, деревня Крекшино на земельном участке площадью 2,5 гектаров. Площадь складского объекта может составить 39,5 квадратных метров.

Торгово-бытовой объект площадью около 540 квадратных метров, согласно виду разрешенного использования, планируют построить по адресу: поселок Кленовское, село Сальково, владение 109 (ТАО). Площадь земельного участка составляет 0,08 гектара.

На земельных участках нет никаких застроек, территории не охраняются.