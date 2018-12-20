РИАМО - 20 дек. В прошлом году в России собрали рекордный в истории урожай зерна, в этом году объемы снизились, однако сборы за 2018 год вошли в топ-3 за последние 25 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

«В прошлом году у нас был рекордный за всю историю урожай - 135,5 миллионов тонн зерна. Это главный показатель, который вносит свою лепту в статистическую отчетность. В этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями (а в некоторых регионах был введен режим чрезвычайной ситуации) у нас урожай меньше - 110,5 миллионов тонн. В соответствии с базой прошлого года показатели ушли вниз, но эти 110 миллионов тонн - это третий по объему показатель за последние 25 лет, это очень хороший результат», - сказал Путин.

Он добавил, что с учетом запасов прошлого года у России не только сохранился, но и увеличился до 52,5 миллионов тонн объем возможного экспорта. Страна выполнит все свои обязательства и контракты по поставкам, в чем президент не сомневается.

«Есть направления, по которым мы должны действовать и работать дальше - повышать конкурентоспособность, расширять инфраструктуру, в том числе, и для наращивания экспорта. У нас, кстати, в прошлом году был экспорт 20 миллиардов, в этом году будет 25 миллиардов. Цифры, которые в голову раньше не могли прийти. 16 миллиардов у нас экспорт оружия, 25 миллиардов будет экспорт сельскохозяйственных продуктов», - сказал президент.

По его словам, в России будут поддерживать инфраструктуру в области сельского хозяйства и экспорта, на что в ближайшие годы направят около 400 миллиардов рублей.

«Развитие портов, дорог, поддержка экспорта финансовая, нужно повысить свою конкурентоспособность, кадры развивать, селекцию. <…> Нужно наращивать производство продуктов высокой степени передела - это мясо и переработка мяса. Конечно, нужно дальше решать вопрос с социальным развитием села. Программа социального развития села будет сохранена», - сказал Путин.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.