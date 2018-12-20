РИАМО – 20 дек. В столичном районе Ново-Переделкино возведут ВМХ-велодром в рамках программы «Мой район», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг приняла решение исключить земельный участок вблизи деревни Орлово (участок №3) из перечня участков, планируемых к реализации на торгах.

«Ранее на данном земельном участке планировалось возвести физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров. Однако его строительство было отменено. В будущем в рамках программы «Мой район» здесь планируется возвести ВМХ-велодром», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.