РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. В центральной библиотеке имени Сергея Есенина в подмосковных Люберцах 24 декабря состоится открытие выставки «Исцеляющее искусство» художницы Анастасии Коньковой, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Двадцать четвертого декабря в 17:00 в центральной библиотеке имени Сергея Есенина состоится открытие и презентация выставки «Исцеляющее искусство» от художника и арт-коуча из «РосМолСпорт Московской области» и общественного движения «Русский характер» Анастасии Коньковой. Ее работы активно выставлялись в Европе, имеются во многих частных коллекциях мира», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что выставка призвана духовно пробудить спящего обывателя столичного региона. Эта выставка – одна из серий запланированных выставок под названием «Исцеляющее искусство». Они пройдут в музеях, домах культуры и галереях Москвы и Московской области.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» и центральной библиотекой имени Сергея Есенина при поддержке главы музейно-выставочного комплекса округа Ильдара Невмятуллина.