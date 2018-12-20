РИАМО - 20 дек. Ночь на 21 декабря в Подмосковье и Москве станет одной из самых холодных на текущей неделе, в выходные в регионе потеплеет, сообщается на сайте «Метеовести».

«В ближайшие дни жителей центральных областей Европейской России ждут резкие перемены погоды и не всегда в лучшую сторону. Ближайшая ночь станет одной из самых холодных на текущей неделе. В Москве температура воздуха опустится до минус 14-16 градусов, по области ожидается минус 13-18, а в соседних регионах и до минус 23 градусов», — говорится в сообщении.

Двадцать первого декабря начнет усиливаться ветер, снег станет более интенсивным, и начнется повышение температуры. 22 декабря будет облачно, ветрено и снежно. В Москве потеплеет до минус 1-3 градусов, в Подмосковье ожидается 0 – минус 5. Местами возможны снежный накат и гололедица. Облачно, снежно и ветрено будет в регионе и 23 декабря, а температурный фон окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Снег начнет ослабевать 24 декабря, температура понизится и вернется к климатической норме. 25 декабря уже будет на 2-3 градуса холоднее средних многолетних показателей. За выходные и 24 декабря в Московском регионе выпадет около 10-15 миллиметров осадков или до четверти декабрьской нормы.

Кроме того, ожидаются резкие колебания атмосферного давления. В четверг в Москве барометры покажут 760 миллиметров ртутного столба, что сильно выше нормы, к 23 декабря давление опустится на 10 единиц ниже нормы и достигнет 736 миллиметров ртутного столба. После этого давление опять начнет расти.